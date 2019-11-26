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среда, 27 ноября 2019 07:10

Курсовой рекорд: доллар опустился ниже 24 грн

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Курсовой рекорд: доллар опустился ниже 24 грн
Доллар подешевел на 7 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 27 ноября установил курс доллара на уровне 23,98 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 5 коп. Стоит 26,42 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают 24,02 грн. Продают по 24,04 грн.

За евро предлагают 26,42 грн. Продают по 26,51 грн.

Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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