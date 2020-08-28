Курс валют: сколько стоит доллар в обменниках

Купить американский доллар в обменниках можно по курсу 27,35 грн. Фото: pixabay.com

Обменники подняли курс доллара. Утром 28 августа продают валюту по 27,62 грн/долл.

Продать американский доллар можно по курсу 27,35 грн, пишет Униан.

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Также вырос курс евро. Обменники просят 32,65 грн. Продать валюту можно по курсу 32 грн/евро.

Официальный курс НБУ на 28 августа поднялся на 8 коп. - до 27,46 грн/долл. Евро подорожал до 32,42 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.