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вторник, 01 декабря 2020 07:10

Курс валют от НБУ: доллар подорожал, евро стремительно взлетел вверх

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Курс валют от НБУ: доллар подорожал, евро стремительно взлетел вверх
Евро подорожал на 19 коп. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 1 декабря установил курс доллара на уровне 28,50 грн. Это на 3 копейки больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 19 коп. Стоит 34,15 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,39 грн. Продают по 28,60 грн.

За евро предлагают 33,73 грн. Продают по 34,16 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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