Курс евро рванул вверх

Национальный банк Украины на 3 ноября установил курс доллара на уровне 26,29 грн. Курс снизился меньше чем на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 6 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,49 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,61 грн.

Автор: bank.gov.ua НБУ понизил курс доллара

В обменниках доллар покупают по 26,35 грн. Продают по 26,45 грн.

За евро предлагают 30,55 грн. Продают по 30,65 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.