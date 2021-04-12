Курс евро резко пошел вверх, доллар тоже дорожает

Доллар подорожал на 2 коп, евро — на 13. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 13 апреля установил курс доллара на уровне 27,93 грн. Это на 2 коп больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 13 коп. Стоит 33,28 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каким будет курс доллара до 2026 года: прогноз МВФ

В обменниках доллар покупают по 27,85 грн. Продают по 27,98 грн.

За евро предлагают 33,06 грн. Продают по 33,27 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп, продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.