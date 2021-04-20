Курс евро растет, доллар топчется на месте

Нацбанк оставил курс доллара на уровне 28,01 гривен. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 21 апреля установил курс доллара на уровне 28,01 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 3 коп. Стоит 33,74 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,90 грн. Продают по 27,98 грн.

За евро предлагают 33,50 грн. Продают по 33,64 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.