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воскресенье, 21 февраля 2021 12:55

Курс доллара в течение недели снизится

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Курс доллара в течение недели снизится
Прогнозируют снижение курса доллара к гривне. Фото: pexels.com

На этой неделе ожидают незначительное снижение курса доллара к гривне.

На межбанке за неделю доллар может торговаться за 27,8 грн. Наличный доллар в банках может торговаться за 27,7-27,9 грн, сообщил РБК-Украина Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

За прошедшую неделю курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

С пятницы по пятницу официальный курс доллара вырос с 27,84 до 27,85 грн (+ 0,03%).

По данным компании Укрдилинг спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизился с 27,88 / 27,90 до 27,84 / 27,85 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились с 27,77/28,01 до 27,78/27,97 (+0,02%/-0,1%). Спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% вследствие роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

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"Разнонаправленные и столь незначительные изменение курса доллара за неделю на различных сегментах рынка, а также сокращение спрэда на наличном рынке является признаком временной стабилизации курса вблизи текущих значений", - сказал аналитик.

Национальный банк Украины на 19 февраля установил курс доллара на уровне 27,85 грн. Это на 5 коп. меньше, чем вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожало на 1 коп. Стоит 33,65 грн. Курс российского рубля - 38 коп.

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