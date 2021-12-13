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вторник, 14 декабря 2021 07:10

Курс доллара упал ниже 27 грн

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Курс доллара упал ниже 27 грн
Евро подешевел на 13 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 14 декабря установил курс доллара на уровне 26,88 грн. Курс упал на 14 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время Евро подешевел на 13 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,32 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,56 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,85 грн. Продают по 26,95 грн.

За евро предлагают 30,25 грн. Продают по 30,40 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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