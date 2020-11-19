Курс доллара стремительно пошел вверх

 
Ексклюзивы
1/5
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 495
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 486
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 297
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 450
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 360
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1224
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1575
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 486
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 180
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 684
Фото
Все фото
9
6
6
6
9
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Грибная ферма окупится за пол года
Грибная ферма окупится за пол года
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Видео
Все видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Минюст хочет продать 27 тюрем
Минюст хочет продать 27 тюрем
Интервью
1/5
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 1908
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 405
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 711
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Просмотров: 351
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Просмотров: 1251
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
19 ноября 2020
Просмотров: 333
Наш росіянин
Кращого сусіда, ніж покійний дід Поляков, у мене не буде. Етнічний росіянин з-під Липецька, він був патріо­том України. — Почалося все ...
пятница, 20 ноября 2020 07:10

Курс доллара стремительно пошел вверх

  Комментировать
Курс доллара стремительно пошел вверх
Доллар подорожал на 13 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 20 ноября установил курс доллара на уровне 28,26 грн. Это на 13 копеек больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 8 коп. Стоит 33,44 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов

В обменниках доллар покупают по 28,20 грн. Продают по 28,43 грн.

За евро предлагают 33,18 грн. Продают по 33,57 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Курс доллара стремительно пошел вверх». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

На счету 53 убийства: задержали кровавого маньяка

Самое читаемое
Впечатляющие снимки: фотограф зафиксировал новорожденных в первые минуты жизни
Впечатляющие снимки: фотограф зафиксировал новорожденных в первые минуты жизни
20
 Просмотров: 33274
Ударит мороз до -14°С: синоптики дали прогноз до конца недели
Ударит мороз до -14°С: синоптики дали прогноз до конца недели Просмотров: 24075
Аппетитная модель получила лайк от Instagram Папы Римского
Аппетитная модель получила лайк от Instagram Папы Римского
12
 Просмотров: 21267
Нестандартная модель с витилиго соблазнительно позировала в микробикини
Нестандартная модель с витилиго соблазнительно позировала в микробикини
7
 Просмотров: 11709
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
 Просмотров: 8299
Экономика
Сколько нужно потратить на подготовку авто к зиме: обзор цен
Сколько нужно потратить на подготовку авто к зиме: обзор цен Просмотров: 279
Энергоатом опять продал электроэнергию завода Ахметова с двойным дисконтом
Энергоатом опять продал электроэнергию завода Ахметова с двойным дисконтом 1 Просмотров: 243
Кредитов "под 0%" не бывает: как не оказаться в рабстве микрозаймов
Кредитов "под 0%" не бывает: как не оказаться в рабстве микрозаймов 1 Просмотров: 252
Электронная прописка: когда планируют запустить услугу
Электронная прописка: когда планируют запустить услугу Просмотров: 180
В Раде хотят изменить схему начисления налога на доходы
В Раде хотят изменить схему начисления налога на доходы Просмотров: 423
Больше всего комментируют
6
Зеленскому стали больше доверять - опрос
5
Обыск музея - часть продуманной игры, чтобы дискредитировать Майдан - Вятрович
4
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
3
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
2
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные
Голосов: 25570
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть