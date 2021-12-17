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понедельник, 20 декабря 2021 07:10

Курс доллара рванул вверх после выходных

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Курс доллара рванул вверх после выходных
В обменниках доллар покупают по 27,15 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 20 декабря установил курс доллара на уровне 27,24 грн. Курс вырос на 5 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 1 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,85 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,65 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,15 грн. Продают по 27,30 грн.

За евро предлагают 30,50 грн. Продают по 30,85 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
20
декабря

Stvoryly tovarystvo dlya populyaryzatsiyi narodnoyi movy i shkoly Lʹviv: stvoryly tovarystvo "Prosvita" U Lʹvovi 20 hrudnya 1868-ho vcheni ta myttsi zasnuvaly tovarystvo "Prosvita" imeni Tarasa Shevchenka. Orhanizatory vzhyvaly chystu narodnu movu ta namahalysya vprovadzhuvaty yiyi v presu i teatr, shkolu i nauku. Chleny "Prosvity" orhanizovuvaly chytalʹni, vydavaly ukrayinsʹki pidruchnyky dlya shkil, yaki na pershykh porakh vykhodyly za redaktsiyeyu vidomoho ukrayinsʹkoho pysʹmennyka Yuriya Fedʹkovycha. Yiyi meta vidpovidala nazvi. Tovarystvo spryyalo kulʹturno-osvitnʹomu i naukovomu rozvytku ukrayintsiv i pidnesennyu yikhnʹoyi natsionalʹnoyi svidomosti. V niy aktyvno pratsyuvaly Lesya Ukrayinka, Borys Hrinchenko Mykhaylo Kotsyubynsʹkyy, Ivan Franko, Mykhaylo Hrushevsʹkyy, Ivan Karpenko-Karyy, Semen Hulak-Artemovsʹkyy. Pershym holovoyu novostvorenoho Tovarystva obraly muzykanta, dyryhenta ta pysʹmennyka, profesora akademichnoyi himnaziyi Anatolya Vakhnyanyna. CHYTAYTE TAKOZH: "Prosvita" provela z'yizd u Kyyevi "Prosvita" rozvyvalasya ne lyshe u Lʹvovi – za spryyannya prosvityan filialy Tovarystva vidkryvalysya na Halychyni i Livoberezhniy Ukrayiny. 1934-ho "Prosvita" narakhovuvala ponad 3 tys. filialiv. Filiyi utvoryly v Stanyslavovi, Kolomyyi, Kutakh, Delyatyni. Na foto "Prosvita" u Drohobychi. https://localhistory.org.ua 1939-y stav ostannim rokom isnuvannya "Prosvity". Stalinsʹki soratnky znyshchyly u tsentralʹnomu budynku Tovarystva na (ploshcha Rynok, 10 yoho arkhiv, tsinni istorychni dokumenty i rukopysy, drukovanu produktsiyu. Tak vony vchynyly z oseredkamy "Prosvity" i v inshykh mistakh i selakh. Vidtodi Tovarystvo "Prosvita" isnuvalo lyshe za mezhamy Ukrayiny. Pershyy Vseukrayinsʹkyy z'yizd tovarystv "Prosvita" vidbuvsya 6 zhovtnya 1918 roku v Kyyevi. Uchasnyky ukhvalyly dekilʹka prohram ta stvoryly holovnu upravu. Holovoyu upravy Vseukrayinsʹkoyi spilky tovarystv obraly vydavtsya Vasylya Koroliva z Poltavshchyny. Показати більше 1 847 / 5 000 Результати перекладу Создали общество для популяризации народного языка и школы

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