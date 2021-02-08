Курс доллара продолжит падать - прогноз аналитика

На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка. Фото: unsplash

На этой неделе ожидается снижение курса доллара к гривне.

Через неделю на межбанке он может торговаться вблизи 27,5 грн, а наличный - около 27,4 - 27,6 грн, говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его данным, на прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9 -1,3%, обновив минимум с 16 декабря. Он опустился с 28,13 до 27,77 грн.

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По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 28,01 - 28,04 грн до 27,69 - 27,71 грн.

"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 27,99 - 28,18 грн до 27,68 - 27,91 грн. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей", - сообщил эксперт.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.