Курс доллара продолжает радовать украинцев

Доллар подешевел на 4 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 18 августа установил курс доллара на уровне 27,3 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 7 коп. Стоит 32,37 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый глава НБУ рассказал о дальнейшей судьбе гривны

В обменниках доллар покупают по 27,3 грн. Продают по 27,36 грн.

За евро предлагают 32,1 грн. Продают по 32,18 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.