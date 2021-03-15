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вторник, 16 марта 2021 07:10

Курс доллара продолжает падать

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Курс доллара продолжает падать
Доллар подешевел на 9 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 16 марта установил курс доллара на уровне 27,64 грн. Это на 9 коп. меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 13 коп. Стоит 32,95 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,58 грн. Продают по 27,77 грн.

За евро предлагают 32,80 грн. Продают по 33,17 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
16
марта

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