Курс доллара приближается к 27 гривнам

Доллар подорожал на 4 копейки. Фото: Podrobnosti

Национальный банк Украины на 26 июля установил курс доллара на уровне 26,62 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 31,12 грн.

Курс российского рубля - 42 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионный фонд воспользуется кредитом для выплат пенсий

В обменниках доллар покупают по 26,60 грн, продают по 26,70 грн.

За евро предлагают 30,94 грн. Продают по 31,38 грн.

Российский рубль скупают по 41 коп. Продают по 42 коп.

Банки смогут отслеживать информацию о детях и жене/мужу клиента, получившего ссуду. Так смогут обезопасить себя от вывода залога. Данные Государственного реестра о родственных отношениях заемщиков открывает закон о кредитах №6027-д.