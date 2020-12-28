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вторник, 29 декабря 2020 07:10

Курс доллара поднялся в цене

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Курс доллара поднялся в цене
Доллар подорожал на 2 копейки. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 29 декабря установил курс доллара на уровне 28,37 грн. Это на 2 копейки больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 9 коп. Стоит 34,65 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,15 грн. Продают по 28,40 грн.

За евро предлагают 34,13 грн. Продают по 34,62 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
29
декабря

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