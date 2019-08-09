Курс доллара почти побил предыдущий рекорд

Доллар подешевел на 22 копейки, евро - на 24. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 12 августа установил курс доллара на уровне 25,09 грн. Это на 22 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Доллар почти побил предыдущий рекорд. Самый низкий курс американской валюты с начала 2019 года был зафиксирован 1 августа - 25,02 грн.

Евро подешевел на 24 коп. Стоит 28,09 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,12 грн, продают по 25,44 грн.

За евро предлагают 28,05 грн. Продают по 28,51 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.