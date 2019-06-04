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среда, 05 июня 2019 07:10

Курс доллара перевалил за 27 грн

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Курс доллара перевалил за 27 грн
Доллар подорожал на 25 коп. Фото: www.rbc.ua

Национальный банк Украины на 5 июня установил курс доллара на уровне 27,20 грн. Это на 25 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 45 коп. Стоит 30,59 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,86 грн, продают по 26,94 грн.

За евро предлагают 30,10 грн. Продают по 30,22 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

В Украине в первом квартале 2019-го до 50% выросло количество безналичных расчетов с помощью платежных карт. В 8 из 10 случаев граждане рассчитывались платежной карточкой безналично, сообщили в Нацбанке.

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