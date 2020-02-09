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воскресенье, 09 февраля 2020 10:53

Курс доллара ожидает снижения

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Курс доллара ожидает снижения
Фото: Reuters

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара на одну гривну.

Соответствующее информацию предоставил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает "РБК-Украина".

"Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн", - говорит он.

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В прошлую пятницу доллар на межбанке рос. Торги понедельника также открылись ростом выше отметки 25,1 грн. Однако после американская валюта падала до первой половины дня пятницы. Во второй половине дня падение доллара остановилось.

"Примечательно, что падение курса доллара за последнюю неделю - это в чистом виде укрепления гривны, и никак не связано с какими-то внешними факторами. Гривна укрепилась к доллару, который в свою очередь укреплялся к другим валютам, начиная от евро, заканчивая рублем. Так, валютная пара евро/доллар снизилась до 1,0950, а это минимальное значение с начала октября прошлого года ", - говорит Иосуб.

За предыдущую неделю курс доллара снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,8%.

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