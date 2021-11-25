Курс доллара достиг сентябрьского максимума

Национальный банк Украины на 25 ноября установил курс доллара на уровне 26,92 грн. Курс вырос на 6 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. Столько же он был 6 сентября.
В то же время евро подешевел на 6 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,17 грн.
Курс российского рубля - 36 коп.
Польский злотый стоит 6,44 грн.
В обменниках доллар покупают по 26,85 грн. Продают по 26,91 грн.
За евро предлагают 30 грн. Продают по 30,15 грн.
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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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