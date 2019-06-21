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пятница, 21 июня 2019 16:52

Курс доллара будет расти дальше - Fitch

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До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн.

В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

Автор: www.rbc.ua
  В конце 2019-го доллар в среднем будет стоить 28,8 грн.
В конце 2019-го доллар в среднем будет стоить 28,8 грн.

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Аналитики улучшили прогнозы по сравнению с отчетом опубликованным в апреле. Тогда к концу 2019-го ожидали 28,86 грн/долл.

Национальный банк Украины на 21 июня установил курс доллара на уровне 26,37 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 31 коп. Стоит 29,82 грн.

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Дата
21
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