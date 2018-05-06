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воскресенье, 06 мая 2018 01:57

Курс биткоина начал расти вверх

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Курс биткоина начал расти вверх
Биткоин начал расти в цене. Фото: Medium

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) в субботу, 5 мая, превысил 9,8 тысяч долларов за монету.

По состоянию на 22:00 стоимость одной монеты составляет 9 842,65 доллара за монету. Максимальный показатель за сегодня - 9 954,95 доллара за монету. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

При этом стоимость Ethereum составляет 809,33, Bitcoin Cash - 1 680,27, Litecoin - 178,4, XRP - 0,9134 доллара за монету. Таким образом курс этих криптовалют также повысился. По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина за сутки повысилась на 2,18% и составляет 9 866,09 доллара за монету.

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Бориспольский горрайонный суд Киевской области будет рассматривать иск, в котором размер компенсации истцом установлен в криптовалюте. Суд открыл производство в отношении сотрудников СБУ, ГПУ и Госказначейства по делу о нанесении морального вреда истцу Дмитрию Г. органами досудебного расследования при обыске. Размер заявленной компенсации впервые в судебной истории Украины составляет 1 биткоин.

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