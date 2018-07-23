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понедельник, 23 июля 2018 13:23

Курить или учиться: на что украинцы готовы тратить деньги

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Курить или учиться: на что украинцы готовы тратить деньги
В 28% украинский не остается денег после уплаты коммуналки и приобретения необходимых товаров или услуг. Фото: Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

Больше всего денег украинцы тратят на еду - около 42% собственных доходов. Это обусловлено высокими ценами и небольшими зарплатами.

Также в приоритете украинцев - оплата коммунальных услуг - 11,6% прибыли, транспорт - 9,5%, табак и алкоголь - 7,6%, пишет "Сегодня".

Меньше всего денег готовы отдавать за образование - 1,2% от общей прибыли. На рестораны тратят в среднем 2,9%, на отдых - 3,2% средств. Такая картина складывается из-за уверенности украинцев в кризисном состоянии страны. Если в прошлом году 66% граждан не верили в то, что страна сможет победить кризис в ближайший год, то сейчас в это уже не верят 77% украинцев.

"Потребители остаются осторожными в расходах, поскольку уровень их уверенности является самым низким в Европе. Однако даже в условиях потребительского пессимизма бизнес с оптимизмом смотрит в будущее. Эти тенденции создают почву для развития: бизнес отходит от тактики выживания и вместо этого использует возможности для устойчивого развития конкуренции", - сказал Вайос Диморагас, гендиректор Nielsen в Украине и Беларуси.

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Между тем украинцы активно экономят на одежде - 49%, на газе и электроэнергии - 47%, на еде - 46%, на развлечениях вне дома - 42%. Также для экономии часто покупают более старые модели электроники. Почти у трети граждан после покупки продуктов, самых необходимых товаров и оплаты коммуналки денег вообще не остается.

В июне украинцамя сократили средний размер субсидий до 100,7 грн. Это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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23
июля

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