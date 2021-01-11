Куриные яйца могут подорожать еще больше: назвали цену

Раньше десяток яиц стоил 14 грн, сейчас его стоимость повысилась. Фото: unsplash

Цены на куриные яйца могут в январе вырасти до 40 грн за десяток.

Об этом сказала эксперт Ассоциации животноводов Украины Ярина Бойко, сообщает "24 канал".

По ее словам, причина повышения цен на яйца - значительное подорожание кормов для птиц. Выросли цены на зерно пшеницы и кукурузы, сою, жмых.

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Эксперт рассказала, что раньше десяток яиц стоил 14 грн, сейчас его стоимость повысилась.

"Мы видели цену до 30 гривен, а уже наблюдаем 34-36 гривен на полках в магазинах", - говорит Ярина Бойко.

По ее словам, рост продолжится и в январе этого года.

"Сокращается предложение яиц, а спрос, особенно с новогодними праздниками, остается на том же уровне. Скорее всего, в январе цена может вырасти до 40 гривен", - подытожила она.

В начале 2021 года в Украине подорожает хлеб. Уже в январе буханка пшеничного будет стоить 20-24 грн/кг.