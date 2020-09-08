Купить квартиру: что будет происходить с ценами на жилье

Стоимость квартир в новостройках этой осенью может возрасти. В общем жилье подорожает на 3-5%.
Эксперты утверждают, что раньше покупатели предпочитали однокомнатные или так называемые "смарт-квартиры". Сейчас больше покупают просторные квадратные метры.
Маленькие квартиры берут, в основном, чтобы сдавать в аренду, сообщают "ТСН.ua".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Все чаще украинцы инвестируют в достроены объекты и меньше вкладывают в незавершенное строительство. Эксперты объясняют такую тенденцию нестабильной экономической ситуацией.
В августе удалось дешевле приобрести столичную квартиру площадью 30 м² на ул. Радченко в Соломенском районе в новом доме. Жилье стоило $25 тыс.
Комментарии