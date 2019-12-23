Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году

В третьем квартале 2019-го в перечень самых востребованных работников вошли грузчики. Фото: Depositphotos

Больше всего вакансий в 2020 году будет для рабочего персонала. В Украине дефицит рабочих на производстве наблюдаем последние 2 года, объяснила Gazeta.ua HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Кардинальных изменений по сравнению с предыдущими годами не увидим. В то же время новостью в третьем квартале 2019 стало то, что в списке самых востребованных появились грузчики. До этого на их месте были интернет-маркетологи, веб-разработчики. То есть поиск рабочего персонала становится все большей проблемой", - говорит Пашкина.

По ее словам, люди едут работать за границу.

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"Если нужно что-то таскать и складывать, то лучше за большие деньги. Поэтому украинцы ищут работу, например, в Польше. Согласны работать руками, но за большие деньги", - говорит эксперт.

Добавляет, что в 2020-м глобальных изменений на рынке труда не увидим.

В третьем квартале 2019-го в Чехии средняя зарплата рабочих составляла €1309. В Украине - €382, ​​или около 10 000 грн. Это в 3,4 раза меньше, чем в Чехии. В Польше получали в три раза больше, чем у нас - €1142.