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среда, 08 мая 2019 12:04

Крупы, хлеб и алкоголь: как изменились цены с начала года

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Крупы, хлеб и алкоголь: как изменились цены с начала года
С начала года подорожала вся бакалея, кроме риса и подсолнечного масла. Фото: ternopil.te.ua

С начала года активно дорожают крупы и хлеб. Также выросла стоимость алкогольных напитков.

Хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал с 17,5 до 18,2 грн/кг. Ржаной - с 18,3 до 19 грн/кг. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта в марте продавали по 22,6 грн/кг. В январе стоил 21,8 грн/кг, посчитала Ассоциация поставщиков торговых сетей.

Батон вырос в цене с 12,6 до 13 грн за 500 г.

На 18,4% подорожало пшено - с 23,9 до 28,3 грн/кг. Стоимость ячневой крупы выросла с 11,8 до 12,6 грн/кг. Гречневой - с 16,3 до 16,8 грн/кг.

Макароны прибавили в цене 70 коп. Килограмм стоит 18 грн. Мука подорожала с 11,3 до 11,6 грн/кг.

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Манка подорожала на 1,4% - до 14 грн/кг. Сахар - до 14,2 грн/кг.

Не изменилось в цене подсолнечное масло - 35 грн/л. С начала года подешевел только рис - с 23,8 до 23,4 грн/кг.

Отечественное пиво подорожало на 4,6% - до 15,8 грн. Вино стало дороже на 2,2%. Стоит 64,3 грн за 0,75 л. Водка выросла в цене на 0,7% - с 90,6 до 91,2 грн за бутылку.

С начала недели активно дешевеет ранняя капуста. В опте килограмм продают за 8-10 грн. Это вдвое дешевле, чем в прошлом году. Сейчас ранняя капуста стоит меньше всего за последние 3 сезона.

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