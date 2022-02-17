Крупные торговые сети задолжали украинским производителям около $5 млрд

національні торгові мережі посіли монопольне становище на ринку Фото: thenews.com.pk

Крупные торговые сети не рассчитываются с поставщиками продукции. Общая сумма задолженности уже достигла 5 млрд долларов

Об этом говорится в колонке члена Украинского совета бизнеса (УРБ), первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины Михаила Непрана агентству "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на нормы европейских директив, ограничивающих предельный срок расчетов 60 днями, поставщики вынуждены ждать 90, 120, а иногда – и 180 дней. Для производителей это означает хроническую нехватку оборотных средств и необходимость дополнительного кредитования. Для сетей – беспроцентный кредит, которым они бесплатно пользуются неограниченное время", – объяснил член совета бизнеса.

Непран отметил, что речь идет о около $5 млрд, которыми ритейл пользуется по своему усмотрению, задерживая расчеты с поставщиками. По его словам, эта ситуация продолжается около десятилетия.

Кроме того, супермаркеты устанавливают по своему усмотрению штрафы, санкции и дополнительные доплаты для производителей. Из-за указанных скрытых оплат торговая наценка, которая должна составлять 15-25%, достигает 40% и даже 60%.

"Таким образом, отечественные агропроизводители и переработчики лишены возможности развивать свой бизнес и полностью упускают конкурентные преимущества перед своими коллегами из других стран", – считает Непран.

Национальные торговые сети заняли монопольное положение на рынке, занимая более 70% вопреки антимонопольному законодательству и всем предохранителям, установленным против недобросовестной конкуренции.