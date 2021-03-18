Крупные сети АЗС существенно повысили цены на сжиженный газ

Средняя стоимость автогаза составляет 15,52 грн/л. Фото: unsplash

Цены сжиженного газа в крупных сетях АЗС выросли на 10-50 коп./л. Его средняя стоимость составляет 15,52 грн/л.

Такие данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95" передает enkorr.

В розничной сети Привата в среднем цены повысились на 5-7 коп./л, до 14,74 - 14,78 грн/л.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на нефть падают пятый день подряд

До 16,18 грн/л выросла цена сжиженного газа и в сети WOG. На АЗС ОККО цены на газ повысились на 26 коп./л до 16,25 грн/л. Наибольшее подорожание ресурса - в сети "Автопорт". Там цена выросла с 15,80 до 16,30 грн/л.

Сети AMIC, KLO, "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", Marshal, Motto и Prime подняли цены на 10-20 коп./л.

В Украине может подорожать бензин. Нефтяные котировки продолжают расти.