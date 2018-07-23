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понедельник, 23 июля 2018 14:24

Крупнейший производитель масла "Кернел" назвал главу ЕБРР в Украине коррупционером

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  Заместитель председателя общественной организации "Украинская аграрная ассоциация" Марьян Заблоцкий заявил, что директор ЕБРР Шевки Аджунера - коррупционер
Заместитель председателя общественной организации "Украинская аграрная ассоциация" Марьян Заблоцкий заявил, что директор ЕБРР Шевки Аджунера - коррупционер

Крупнейший производитель подсолнечного масла "Кернел", похоже, обьявил войну представительству Европейского банка реконструкции и развития в Украине. Аффилированный с компанией эксперт Марьян Заблоцкий на своей странице в Facebook назвал коррупционером директора ЕБРР Шевки Аджунера.

Причиной противостояния могло стать недавнее сообщение ЕБРР о прекращении сотрудничества с "Кернел".

"Мы с "Кернел" не работаем. У нас был проект и он остановлен по ряду причин. Это не клиент банка", — заявил представитель банка Антон Усов.

После такого заявления, Марьян Заблоцкий, заместитель председателя общественной организации "Украинская аграрная ассоциация", чей офис зарегистрирован по одному адресу с "Кернел" - заявил, что Шевки Аджунера коррупционер, который путем злоупотреблений служебными полномочиями возглавил Наблюдательный совет "Укрзализниці".

"Бывший председатель Комитета по назначению членов Наблюдательного совета Укрзализныци возглавил Наблюдательный совет Укрзалиныци. Незадолго до своего ухода с поста председателя комиссии он утвердил критерии отбора членов Наблюдательного совета. Руководствуясь ими его совсем недавние коллеги назначили его и других похоже симпатизирующих ему людей в Наблюдательный совет.

Свежеиспеченный председатель и отобранные по его критериям члены также назначили председателем Комитета, который будет отвечать за назначение и вознаграждения. На этой должности председатель сможет определить справедливый размер зарплаты для себя и своих коллег. Почему общество и пресса это схавали? Потому что этот председатель - Шевка Аджунер - является директором представительства ЕБРР в Украине.

А члены возглавляемой им Комиссии по отбору членов Наблюдательного совета также включали в себя представителя МВФ, IFC и бизнес-обмудсмена. Они же не коррумпированы, верно? Коррупция - это злоупотребление служебным положением для собственной выгоды. И здесь это злоупотребление явно очевидно. Были бы на их месте украинские фамилии, мы бы все в один голос уже кричали "гвалт".

Мы настолько разочарованы украинскими чиновниками, что готовы прощать все иностранным. А это зря. Верховенство права и прозрачная деятельность всех органов должны нас беспокоить больше всего, независимо от фамилий", - написал Заблоцкий.

СМИ ранее сообщили, акции "Кернел" упали на треть.

Совладелец "Кернел" - народный депутат, член Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

ГолосUA
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