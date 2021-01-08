Крупнейшая сделка на рынке люкса. Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16 млрд

Холдинг приобрел ювелирную компанию и назначил руководство. Фото: Reuters

Холдинг LVMH заявил о завершении процесса поглощения ювелирной компании Tiffany&Co за $15,8 млрд и назначил новое руководство.

Директора Tiffany Алессандра Боглиола заменит вице-президент Louis Vuitton Энтони Ледра. А вице-президентом Tiffany стал сын главы LVMH Бернара Арно и исполнительный директор компании из холдинга LVMH RIMOWA - Александр Арно. Председателем Совета директоров Tiffany стал Майкл Бурк, который был председателем и исполнительным директором Louis Vuitton. Об этом сообщили на сайте холдинга, пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали процесс создания новой сумки Dior

"Я рад приветствовать Tiffany и ее талантливых работников в нашей группе. Tiffany - это легендарный бренд и значительная эмблема мирового ювелирного рынка. Мы оптимистично смотрим на возможности Tiffany быстро расти, внедрять инновации и оставаться важными в воспоминаниях и достижениях наших клиентов", - комментирует председатель и исполнительный директор LVMH Бернар Арно.

Американский ювелирный бренд Tiffany & Co представил осеннюю рекламную кампанию. Героями впервые стали знаменитости - актриса Эль Фаннинг, модель Натали Вестлинг, обладательница премии "Оскар" актриса Нионго и супермодель Кристи Тарлингтон.