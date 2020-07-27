Кроме депозитов: украинцы нашли нишу для инвестиций

До конца года количество "инвестиционных" квартир может превысить 60% pixabay.com

Украинцы начали активнее скупать недвижимость. По словам руководителя проекта Rusaniv Residence Александра Ізарова, по состоянию на конец июля количество инвестиционных приобретений на киевском первичном рынке жилья впервые превысила 55% от всего объема продаж, при этом в сравнении с "докарантинним" февралем количество таких сделок увеличилось более чем на 10%, сообщает UBR.ua. До конца года, прогнозирует эксперт, количество "инвестиционных" квартир может превысить 60%.

"Еще 2 года назад количество інвестпродажів на первичном рынке киевского жилья не превышала 45-48% в зависимости от класса жилого комплекса. На данный момент, несмотря на почти 3-месячный карантин, количество таких приобретений квартир уже составляет до 55% от всего объема продаж", - согласна руководитель по развитию проектов компании Citex Development Дарья Бедя.

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Более 30% всех приобретенных с целью сохранения и приумножения средств квартир, из которых более 2/3 приходится на объекты новых форматов (многофункциональные Жилые комплексы, объекты формата live-work-play и др.), покупаются на начальных стадиях строительства. Это, как правило, срок не более 6 месяцев с момента начала строительных работ.

"Проанализировав весь объем инвестиционных покупок в зависимости от класса или формата жилья, стадии строительства, можно сделать вывод, что на сегодняшний день их количество в объектах новых форматов через ожидаемую высокую ликвидность вложений составляет около 60%, в комфорт-классе-до 45%, в бизнес – классе-не выше 25%, а в сегменте эконом – около 20%", – считает Ізаров.

Причина очевидна - в условиях отсутствия альтернативных способов вложения в недвижимость именно на начальных этапах строительства обещает более высокую доходность. На сегодняшний день ликвидность покупки "на котловане" в среднем колеблется на уровне 20-25%. А объекты новых форматов на момент ввода объекта в эксплуатацию, по оценке экспертов рынка, могут вырасти в цене даже и до 50%.

По сравнению с 2019 годом квартиры на вторичном рынке в январе-июне 2020 года подорожали на 9,5%, На первичном рынке цена выросла на 6,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).