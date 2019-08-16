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пятница, 16 августа 2019 12:59

Кривой Рог может остаться без тепла: назвали причину

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Кривой Рог может остаться без тепла: назвали причину
Чтобы получить газ на новый сезон нужно заплатить 90% долга за ресурс Нафтогазу. Фото: 34.ua

Из-за долгов за потребленный газ в Кривом Роге может сорваться отопительный сезон.

"Город имеет самый низкий в Украине уровень расчетов теплоцентрали за потребленный газ перед Нафтогазом. Оплатил только 56% долга. Чтобы получить газ на новый сезон нужно заплатить 90% долга", - написал в Facebook глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

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Он добавил, что Фонд госимущества в понедельник запланировал с руководством Нафтогаза переговоры.

"Северодонецка ТЭЦ, Херсонская ТЭЦ, Одесская ТЭЦ входят в отопительный сезон, если Кабмин постановлением позволит государственным ТЭЦ получить номинацию на газ с уровнем расчета не ниже 78%. Только Николаевская ТЭЦ готова к отопительному сезону. В то же время Днепровская ТЭЦ должна как можно быстрее подписать договор о реструктуризации своего долга за газ перед Нафтогазом, потому что не сможет вырабатывать тепло для граждан", - подытожил Виталий Трубаров.

В начале прошлого отопительного сезона в некоторых городах Украины были проблемы с поставками газа от Нафтогаза. Компания отказывалась предоставлять ресурс из-за долгов коммунальных предприятий за газ.

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