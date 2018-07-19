Кремль готовит антиукраинские санкции

Санкции против Украины готовят в Кремле. Фото - Факты

Российское правительство начало разработку санкций против Украины, в которые могут попасть несколько сотен физических лиц и компаний.

Под физическими лицами "понимаются бизнесмены, политики и госслужащие", одной из мер воздействия будет блокирование их активов в РФ и запрет на вывод капитала. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в правительстве РФ.

Издание отмечает, что до 1 августа Минэкономики, Минпромторг и Минфин России должны представить предложения по товарам, импортируемым из Украины, по которым могут применяться соответствующие меры ограничительного характера ". По словам источников издания, санкции в первую очередь могут коснуться украинских компаний-производителей удобрений . Но указания на возможные санкции РФ по этому сектору выглядят крайне странными, поскольку "поставки удобрений из Украины в Россию и весь ЕАЭС ничтожно малы".

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Действия РФ являются "зеркальным ответом" на аналогичные шаги со стороны Украины. Издание отмечает, что на сегодняшний день в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц. В последний раз этот перечень расширялся решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось 2 мая, и оформлено указом президента Петра Порошенко 14 мая.

Украинские органы власти готовят предложения о введении санкций против 12 российских издательств.