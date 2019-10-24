Кредиты для украинцев подешевеют

В Нацбанке говорят, что на решение об уменьшении уровня учетной ставки повлияло замедление темпов роста цен Фото: Мінфін

Нацбанк Украины снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых. Соответствующее решение обнародовали 24 октября.

В Нацбанке говорят, что на решение об уменьшении уровня учетной ставки повлияло замедление темпов роста цен, пишет Общественное.

"Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года. Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до цели 5%", - сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассчитаться с долгами станет легче: заработал кодекс о банкротстве

5 сентября Нацбанк снизил учетную ставку до 16,5% годовых. Это на 0,5% меньше, чем было.

Учетная ставка - это один из основных индикаторов экономики. Представляет собой процент, под который НБУ предоставляет кредиты банкам и, соответственно, ниже которого коммерческие банки не могут давать средства клиентам. Это один из ключевых инструментов управления инфляцией. Повышая учетную ставку Нацбанк увеличивает стоимость кредитов и депозитов, чем стимулирует больше экономить. Снижение учетной ставки имеет обратный эффект и стимулирует людей больше тратить в конкретный момент, влияющий на рост цен.