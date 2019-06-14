Красная лента на тортах теперь принадлежит Roshen

"Такие широкие права на определенный цвет не соответствуют интересам общества и могут привести к неоправданному экономическому преимуществу на определенном рынке товаров или услуг одного производителя", - сказали в "Укрпатенте". ФОТО: FOZZY

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen против Министерства экономического развития и торговли и госпредприятия "Укрпатент", обязав их признать за кондитерской корпорацией право на использование красных лент на тортах.

После регистрации товарного знака Roshen может запретить использовать красную ленту на тортах другим производителям, передает "Гордон".

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Укрпатент и Минэкономразвития могут обжаловать решение в суде, но пока не подали апелляционной жалобы.

В 2017-м Укрпатент и Апелляционная палата Минэкономразвития отказали Roshen в регистрации красной ленты как товарного знака.