Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки

Фото: Ирины Веприк

Ирина Веприк научилась новому делу и превратила свое увлечение в бизнес. Женщина изготавливает из шерсти настоящие произведения искусства.

"Валять из шерсти научили мама и тетя. Первые мои появились восемь лет назад. Это были небольшие цветочки в виде заколок для подруг, мышата и феи. Вернуться к делу решила во время декрета. Научилась делать более сложные вещи, например, детские платьица, и с тех пор это увлечение меня не оставляет", — рассказывает Ирина.

Суть техники валяния заключается в сбивании шерсти с помощью специальной иглы или мыльного раствора. Во время этого волокна шерсти переплетаются и сцепляются между собой. Так образуется плотный материал.

"Училась у других мастериц онлайн и очно, и сейчас стараюсь узнавать что-то новое, углублять свои знания, воплощать это все в своих изделиях. В прошлом году научилась делать рюкзаки в виде котов. Для этого прошла мастер-класс у известной мастерицы Марины Безкоровайной", — рассказывает мастерица.

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Материалы для валяния заказывает в специализированных интернет-магазинах. Однако сама работа требует немалых усилий и времени.

"Валяние требует много времени и терпения. Здесь не нужно спешить, если хотите, чтобы изделие было качественное и красивое. Например, при создании одежды нужно разложить на очень большой площади шерсть и декор, это требует много времени и физических сил. Чтобы создать рюкзак в виде кота, нужно работать неделю", — рассказывает Ирина.

Для детей заказывают фей, куколок, платьица, для взрослых — сувениры и аксессуары. А рюкзаки пользуются спросом и у взрослых, и у детей.

Ирина не только сама учится, но и знакомит желающих с техникой рукоделия, дает мастер-классы.

"Имею дома маленький генератор идей - моего сына, порой он мне подбрасывает довольно интересные идеи. Например, заказал рюкзак в виде крылатого динозавра", — рассказывает Ирина.

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