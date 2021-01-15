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пятница, 15 января 2021 23:25

Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
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На создание одного рюкзака мастерица тратит неделю
Фото: Ирины Веприк
На создание одного рюкзака мастерица тратит неделю
На создание одного рюкзака мастерица тратит неделю
На создание одного рюкзака мастерица тратит неделю
На создание одного рюкзака мастерица тратит неделю

Ирина Веприк научилась новому делу и превратила свое увлечение в бизнес. Женщина изготавливает из шерсти настоящие произведения искусства.

"Валять из шерсти научили мама и тетя. Первые мои появились восемь лет назад. Это были небольшие цветочки в виде заколок для подруг, мышата и феи. Вернуться к делу решила во время декрета. Научилась делать более сложные вещи, например, детские платьица, и с тех пор это увлечение меня не оставляет", — рассказывает Ирина.

Суть техники валяния заключается в сбивании шерсти с помощью специальной иглы или мыльного раствора. Во время этого волокна шерсти переплетаются и сцепляются между собой. Так образуется плотный материал.

"Училась у других мастериц онлайн и очно, и сейчас стараюсь узнавать что-то новое, углублять свои знания, воплощать это все в своих изделиях. В прошлом году научилась делать рюкзаки в виде котов. Для этого прошла мастер-класс у известной мастерицы Марины Безкоровайной", — рассказывает мастерица.

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Материалы для валяния заказывает в специализированных интернет-магазинах. Однако сама работа требует немалых усилий и времени.

"Валяние требует много времени и терпения. Здесь не нужно спешить, если хотите, чтобы изделие было качественное и красивое. Например, при создании одежды нужно разложить на очень большой площади шерсть и декор, это требует много времени и физических сил. Чтобы создать рюкзак в виде кота, нужно работать неделю", — рассказывает Ирина.

Для детей заказывают фей, куколок, платьица, для взрослых — сувениры и аксессуары. А рюкзаки пользуются спросом и у взрослых, и у детей.

Ирина не только сама учится, но и знакомит желающих с техникой рукоделия, дает мастер-классы.

"Имею дома маленький генератор идей - моего сына, порой он мне подбрасывает довольно интересные идеи. Например, заказал рюкзак в виде крылатого динозавра", — рассказывает Ирина.

Бывший крымчанин Дмитрий Устиненко переехал в поселок Литин в Винницкой области. Здесь создал козью ферму KozziMoni, начал варить и продавать сыры.

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