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среда, 07 августа 2019 14:43

"Корвалол Corvalolum" не внесен в реестр хорошо известных обозначений - адвокат

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&quot;Корвалол Corvalolum&quot; не внесен в реестр хорошо известных обозначений - адвокат
Александр Мамуня: Это важно, потому что дело против "Дарницы" по этому знаку "Фармак" проиграл еще в 2011 году во всех инстанциях. И возможности возобновить тот спор сейчас нет ни у кого. Фото: latifundist.com

Компания "Фармак" не сможет использовать судебное решение об отмене государственной регистрации препарата "Корвалол-Здоровье" как прецедент для такого же разбирательства по наименованию "Корвалол-Дарница".

Об этом в комментарии "Деловой столице" заявил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

"В основу исков "Фармака" положены разные объекты интеллектуальной собственности. В деле против "Здоровья" – знак "Корвалол", одно слово. Это важно, потому что дело против "Дарницы" по этому знаку "Фармак" проиграл еще в 2011 году во всех инстанциях. И возможности возобновить тот спор сейчас нет ни у кого. Теперь они начали новый спор с использованием нового знака – "Корвалол Corvalolum", – подчеркнул он.

Юрист добавил, что обозначение "Корвалол Corvalolum" не внесено в государственный реестр, поэтому проверить, является ли оно с точки зрения права хорошо известным, сейчас невозможно. Заявление представителей "Фармака" о том, что иски по "Корвалолу" идентичные, Мамуня назвал давлением на суд.

"Это создание информационной завесы, выгодной для "Фармака", которая ничего общего с правдой не имеет", – заявил Мамуня.

Судебный спор между фармпроизводителями продолжается с 2004 года. В 2017-м апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году это решение отменил Киевский апелляционной хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы". "Фармак" обратился в Верховный Суд, 25 июня Большая палата этого суда приняла решение направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Гордон
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