Коррупционеры июля: кого и за что привлекли к ответственности

Суд привлек к уголовной ответственности 98 человек. Фото: pixabay.com

В июле зафиксировали 611 коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, совершенных публичными служащими.

Суд привлек к уголовной ответственности 98 человек, к административной - 505. На 8 человек наложили дисциплинарные взыскания.

Среди совершивших уголовные правонарушения:

- работники юридических лиц частного права - 16 нарушений;

- работники юридических лиц публичного права - 8 правонарушений;

- госслужащие - 5 правонарушений;

- должностные лица Вооруженных сил - 2 правонарушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"

Топ уголовных преступлений, совершенных в течение июля:

- 65 нарушений - это предложение взятки должностному лицу или предоставление неправомерной выгоды с использованием служебного положения или власти лица;

- 10 нарушений связаны с злоупотреблением влиянием. Это принятие обещания или получения взятки за влияние на принятие решения;

- 4 нарушения - присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК увидело коррупцию в законе об игорном бизнесе

Среди должностных лиц, совершивших административные правонарушения:

- депутаты местных советов - 260 правонарушений;

- работники юридических лиц публичного права - 64 правонарушения;

- работники Нацполиции - 33 правонарушения;

- должностные лица Государственной уголовно-исполнительной службы - 33 правонарушения;

- должностные лица органов местного самоуправления - 20 правонарушений.

Топ административных правонарушений:

- 466 нарушений - несвоевременное представление декларации;

- 35 нарушений - не представлены сообщения о реальном конфликте интересов или принятие решений в условиях реального конфликта интересов.

В июне этого года в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесли 935 человек. Всего с начала года в реестр попало 2629 человек.