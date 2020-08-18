Коррупционеры июля: кого и за что привлекли к ответственности

В июле зафиксировали 611 коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, совершенных публичными служащими.
Суд привлек к уголовной ответственности 98 человек, к административной - 505. На 8 человек наложили дисциплинарные взыскания.
Среди совершивших уголовные правонарушения:
- работники юридических лиц частного права - 16 нарушений;
- работники юридических лиц публичного права - 8 правонарушений;
- госслужащие - 5 правонарушений;
- должностные лица Вооруженных сил - 2 правонарушения.
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Топ уголовных преступлений, совершенных в течение июля:
- 65 нарушений - это предложение взятки должностному лицу или предоставление неправомерной выгоды с использованием служебного положения или власти лица;
- 10 нарушений связаны с злоупотреблением влиянием. Это принятие обещания или получения взятки за влияние на принятие решения;
- 4 нарушения - присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.
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Среди должностных лиц, совершивших административные правонарушения:
- депутаты местных советов - 260 правонарушений;
- работники юридических лиц публичного права - 64 правонарушения;
- работники Нацполиции - 33 правонарушения;
- должностные лица Государственной уголовно-исполнительной службы - 33 правонарушения;
- должностные лица органов местного самоуправления - 20 правонарушений.
Топ административных правонарушений:
- 466 нарушений - несвоевременное представление декларации;
- 35 нарушений - не представлены сообщения о реальном конфликте интересов или принятие решений в условиях реального конфликта интересов.
В июне этого года в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесли 935 человек. Всего с начала года в реестр попало 2629 человек.
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