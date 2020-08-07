Коронавирус уменьшил объем внешней торговли: цифры

Падение товарооборота в июне несколько ускорилось. Фото: pixabay.com

Объем внешней торговли товарами в январе-июле 2020 года составил $55,480 млрд. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году этот объем составлял $61,760 млрд.

Таким образом, падение товарооборота в июне несколько ускорилось, поскольку за январь-июнь оно составляло 9%.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые семь месяцев 2020 года составил $26,632 млрд, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Импорт сократился на 13% до $28,848 млрд. Отрицательное сальдо зафиксировали на уровне $2,216 млрд, пишет РБК-Украина.

Экспорт продовольствия за январь-июнь 2020 года сократился на 1% до $11,712 млрд, а экспорт металлов - на 19% до $5,291 млрд. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 28% до $4,564 млрд.

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По данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантина в ряде стран.

Из-за распространения коронавируса и введения карантина первой внутри страны пострадала розничная торговля. Впоследствии пандемии существенно снизилась и покупательная способность граждан.