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вторник, 25 февраля 2020 14:59

Коронавирус обвалил фондовые биржи мира

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Коронавирус обвалил фондовые биржи мира
Мировые фондовые биржи обвалились из-за опасений инвесторов распространению китайского коронавируса. Фото: Ракурс

Вчера, 24 февраля, в мире обвалились фондовые биржевые рынки. Это связано с быстрым распространением китайского коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 3,5%. Это третье в его истории внутридневное падение на 1 тыс. пунктов. Европейский Stoxx Europe 600 упал на 3,8%, южнокорейский Kospi - на 3,9%, пишет Reuters.

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Индекс S&P 500 упал на 3,4%. Это равнозначно потере 927 млрд капитализации. Индекс Nasdaq опустился на 3,7%, технологический сектор индекса S&P - 4,2%.

Правда, доходность 10-летних казначейских облигаций США почти достигла рекордных минимумов 2016-го, а золото выросло в цене до 7-семилетних максимумов.

Замедление мировой экономики прогнозирует Международный валютный фонд. Из-за эпидемии коронавируса МВФ снизил ожидания на 0,1 п п - до 3,2% роста мирового ВВП.

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