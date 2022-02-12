Кордон блю и груши в глинтвейне — во сколько обойдется романтический ужин

Сколько будет стоить самостоятельно приготовить романтический ужин ко Дню влюбленных?

Преподаватель Киевской школы экономики Татьяна Тыщук говорит, что в этом году приготовление кордон блю из курятины и груши в глинтвейне с ежевикой обойдется в 322 грн.

В прошлом году приготовить те же блюда было бы дешевле на 8,5% – 297 грн. Учитывая, что блюда не нуждались в масле, которое за год подорожало больше всего — с 46 грн/бутылку до 57 грн, разница в 25 грн (8,5%) выглядит приближенной к уровню годовой инфляции в 10%.

Итак, как считали эксперты КШЭ. Блюда по рецепту Евгения Клопотенко состоят из следующих ингредиентов.

Для основного блюда – курицы Кордон блю – на две порции нужно:

• 2 куриных филе

• 2 больших слайса полутвердого сыра

• 2 больших слайса вареной ветчины

• 4 ст. л (120 гр) муки

• 2 яйца

• 4 ст. л панировочных сухарей

• 1 лимон

• соль и перец по вкусу.

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Для десерта понадобятся:

• 2 груши твердых сортов

• 1 бутылка сухого вина

• 200 гр замороженной ежевики

• 1 апельсин

• 100 гр сахара

• набор специй – бадьян, корица, кардамон, гвоздика.

По подсчетам экспертов, такой набор продуктов в 2018 году стоил 256 грн,

в 2019-ом - 268 грн (+4,6%), в 2020-ом - 280 грн (+4,7%), в 2021-ом - 297 грн (+5,9%).

Если же отпраздновать день Святого Валентина в ресторане и кино, то ценник будет выглядеть примерно так: ужин в ресторане среднего ценового сегмента из трех блюд и бутылки вина плюс поход в 2D-кино (в пятницу, субботу или воскресенье) в Киеве обойдется в $56. Дешевле всего романтический вечер будет стоить в Стамбуле - $44, по данным сервиса Picodi. В Варшаве свидание обойдется в $71, в Будапеште – $74, Риге и Вильнюсе – по $89. Дороже всего – в Цюрихе – $226.