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пятница, 14 мая 2021 09:37

Конституционный суд рассмотрит запуск рынка земли - объявили дату

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Конституционный суд рассмотрит запуск рынка земли - объявили дату
После открытия рынка в Украине земля подорожает в 2-5 раз. Фото: Елена Луценко

3 июня Конституционный суд Украины рассмотрит дело по представлению нардепов относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Информацию опубликовали в порядке заседаний КСУ. Рассмотрение дела будет проходить в форме устного производства, с видеотрансляцией заседания на сайте суда.

28 апреля Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс относительно совершенствования управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Документ во втором чтении поддержали 284 депутата.

Закон предусматривает передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность органов местного самоуправления.

Исключением должны стать земли, необходимые государству для выполнения его функций. К таковым относятся земли Минобороны, природоохранного фонда, государственных учреждений, предприятий и организаций.

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После открытия рынка в Украине земля подорожает в 2-5 раз. Это произойдет в ближайшие 5-10 лет, по прогнозу правительства.

Рынок земли в Украине заработает 1 июля.

77% украинцев против открытия рынка купли-продажи земли. Считают, что такие решения необходимо принимать на всеукраинском референдуме. Если бы он сейчас состоялся - 66% проголосовали бы против открытия рынка, по результатам опроса группы Рейтинг.

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