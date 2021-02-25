Коньки и транспорт: что украинцы чаще всего покупают в интернете

С начала пандемии среди украинцев значительно возрос интерес к онлайн-шопингу.
Во 2-м квартале по сравнению с первым количество покупок онлайн выросло на 24%. В 3-м квартале заметный спад на 11%, а накануне новогодних праздников и внедрение январского локдауна - снова рост на 29%, сообщают в OLX.
Средний чек в течение 2020 года составлял 930 грн, а самый большой его рост произошел в 3-м квартале - 10% до 953 грн.
Во 2-м квартале со стартом карантина значительно возрос интерес к следующим товарам:
- велотранспорт - средний чек - 772 грн;
- роликовые коньки - 667 грн;
- садовый инвентарь - 507 грн;
- детский транспорт - 899 грн;
- товары для сада и огорода - 673 грн.
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В 3-м квартале, с первыми послаблениями ограничений, возросло количество покупателей в следующих категориях:
- билеты - средний чек - 763 грн;
- товары для школьников - 411 грн;
- товары для хоккея - 749 грн;
- коньки - 1361 грн;
- свадебные аксессуары - 314 грн.
В 4-м квартале интерес покупателей был связан преимущественно с сезонностью:
- коньки - средний чек - 561 грн;
- лыжи и сноуборды - 959 грн;
- светильники - 442 грн;
- товары для хоккея - 788 грн;
- головные уборы - 319 грн.
Чаще всего в 2020 году покупки путешествовали в пределах Киева - их было 120 тыс.
С начала карантина украинцы стали активнее совершать покупки онлайн. С марта в интернете массово покупают одежду, маски, антисептики, товары для дома и гаджеты для дистанционной работы.
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