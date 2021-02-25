Коньки и транспорт: что украинцы чаще всего покупают в интернете

Средний чек в течение 2020 года составлял 930 грн. Фото: unsplash

С начала пандемии среди украинцев значительно возрос интерес к онлайн-шопингу.

Во 2-м квартале по сравнению с первым количество покупок онлайн выросло на 24%. В 3-м квартале заметный спад на 11%, а накануне новогодних праздников и внедрение январского локдауна - снова рост на 29%, сообщают в OLX.

Средний чек в течение 2020 года составлял 930 грн, а самый большой его рост произошел в 3-м квартале - 10% до 953 грн.

Во 2-м квартале со стартом карантина значительно возрос интерес к следующим товарам:

- велотранспорт - средний чек - 772 грн;

- роликовые коньки - 667 грн;

- садовый инвентарь - 507 грн;

- детский транспорт - 899 грн;

- товары для сада и огорода - 673 грн.

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В 3-м квартале, с первыми послаблениями ограничений, возросло количество покупателей в следующих категориях:

- билеты - средний чек - 763 грн;

- товары для школьников - 411 грн;

- товары для хоккея - 749 грн;

- коньки - 1361 грн;

- свадебные аксессуары - 314 грн.

В 4-м квартале интерес покупателей был связан преимущественно с сезонностью:

- коньки - средний чек - 561 грн;

- лыжи и сноуборды - 959 грн;

- светильники - 442 грн;

- товары для хоккея - 788 грн;

- головные уборы - 319 грн.

Чаще всего в 2020 году покупки путешествовали в пределах Киева - их было 120 тыс.

С начала карантина украинцы стали активнее совершать покупки онлайн. С марта в интернете массово покупают одежду, маски, антисептики, товары для дома и гаджеты для дистанционной работы.