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воскресенье, 06 марта 2022 22:06

Спецтема: Война России против Украины

Конгресс украинцев Канады призывает к полному торговому эмбарго и свержению режима в РФ

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В условиях российского вторжения в Украину Запад должен прибегнуть к полному торговому эмбарго и международной изоляции России. Российский режим должен рассматриваться как изгой и быть свержен.

Об этом в комментарии Guildhall заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Чыжий.

 

"Позиция Украинско-канадского конгресса в отношении российских санкций проста. Мы приветствуем быстрые и жесткие санкции, введенные Канадой и нашими международными союзниками после геноцидного нападения России на Украину. Мы призываем к полному торговому эмбарго в отношении России и полной изоляции России от международного сообщества. Преступный российский режим, угрожающий всему миру невообразимой гибелью, должен рассматриваться как изгой и свергнут", — отметила президент Конгресса украинцев Канады Александра Чыжий.

"Мы призываем все транснациональные компании, ведущие бизнес в России, закрыть свои представительства в России и воздержаться от любых сделок с Россией или в России. Любые деньги, которые они платят в виде налогов в России, — это деньги, которые подпитывают российскую военную машину. Мы признательны и приветствуем многие компании, которые уже приняли решение покинуть Россию", — говорится в заявлении.

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