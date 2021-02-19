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суббота, 20 февраля 2021 21:10

Кому за работу готовы платить 100 тыс. грн

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Кому за работу готовы платить 100 тыс. грн
В Украине высокие зарплаты предлагают не только в сфере ІТ. Фото: unsplash

100 тыс. грн заработной платы предлагают исполнительным директорам, менеджерам, авиатехники и стоматологам.

Подборку вакансий подготовили аналитики robota.ua.

Врач-стоматолог в "Первый Одесский Приватный Стоматологический Центр"

Стоматологическая клиника открывает вакансию. Требования к кандидатам: высшее медицинское образование, наличие специализации по направлению; опыт работы стоматологом более 2 лет; владения современными методиками лечения, комплексное мышление, аккуратность, дисциплинированность, грамотная речь, соблюдение стандартов сервиса клиники; стремление развиваться, познавать новые технологии, методики лечения, умение работать в команде единомышленников и в тесном взаимодействии с профильными специалистами.

Авиатехник в "Украинские вертолеты" (Киев)

Авиакомпания приглашает на работу специалиста. Среди требований к кандидатам: среднее техническое образование; 2 года практического опыта технического обслуживания (преимущественно вертолета Ми-8МТВ); свидетельство персонала по ТО Part-66; готовность к командировкам. Будущего работника ожидает работа в миротворческих и гуманитарных миссиях в разных странах мира.

Исполнительный директор (Харьков)

Торгово-производственная компания приглашает в команду специалиста. Главные компетенции: высшее образование (менеджмент, экономика, финансы, управление персоналом); опыт на руководящей должности от 5 лет; знание законов, регламентирующих предпринимательскую деятельность; понимание финансово-экономических принципов деятельности предприятия; умение осуществлять стратегическое планирование, бюджетирование, знать работу системы продаж дистрибьютора.

Финансовый аналитик (со знанием немецкого) в Upscale (Киев)

Международная продуктовая IT-компания в сфере финансовых технологий ищет специалиста. Необходимые навыки: разговорный немецкий язык; умение работать как самостоятельно, так и в команде; коммуникабельность; нацеленность на результат; опыт работы в данной должности будет плюсом.

Менеджер ВЭД (Киев)

Компания, которая занимается продажей продуктов маслоэкстракционных производителей на международном рынке, ищет специалиста в команду. Рассматривают работников только с навыками продаж маслоэкстракционных продуктов (масло подсолнечное, соевое, жмых, шрот), которые имеют наработанных клиентов и опыт работы на международном рынке.

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Retention-менеджер в Star Hubgroup (Киев)

Консалтинговая компания открывает вакансию. Требования: опыт работы в должности Retention; умение общаться с клиентами с различными финансовыми возможностями; свободно и грамотно владеть русским языком; умение убедить клиента.

Среди самых популярных в Украине профессий называют продавцов, менеджеров по продажам, работников государственных учреждений, менеджеров по продажам по телефону, торговых представителей авто.

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Дата
20
февраля

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