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воскресенье, 09 февраля 2020 21:10

Кому в Украине предлагают самые большие зарплаты

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Кому в Украине предлагают самые большие зарплаты
Украинцам предлагают вакансии с оплатой выше, чем средние заработки по стране. Фото: glavred.info

В декабре 2019-го средняя зарплата украинцев по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1585 грн - до 12 264 грн, по данным Госстата.

В то же время в феврале на сайтах поиска работы предлагают вакансии с оплатой значительно выше, пишет The Point.

Директор швейного производства

В Харькове директора швейного производства ищут на зарплату 200 тыс. грн. Работодатель - один из крупнейших производителей и поставщиков индивидуальной бронезащиты и снаряжения для военных и полицейских подразделений. Работу предлагают на новом швейном производстве. Директору придется запустить и управлять поточным производством численностью до 100 человек. Предоставляют автомобиль с водителем, при необходимости служебное жилье.

Бортовой инженер вертолета Ми-8 (17)

Компания "Украинские вертолеты" готова платить 130 тыс. грн. На работу принимают выпускников авиационных учебных заведений с опытом полетов в качестве бортинженера или летчика. Человека ищут с высшим или средним авиационной образованием, знанием английского, медицинским сертификатом на допуск к полетам. Компания предлагает соцпакет, страховку, ежегодный оплачиваемый отпуск.

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Разработчик программного обеспечения

Зарплату обещают 120 тыс. грн. Специалист будет заниматься планированием, разработкой и запуском новых продуктов. Ищут человека с опытом.

Детский стоматолог

Детском стоматологу готовы платить 80 тыс. грн в месяц. Специалиста ищут в клинику, которая оснащена новым оборудованием, а лечение проходит с применением стоматологических материалов премиум-класса.

С 1 февраля Государственная служба по труду начала инспекцию по соблюдению трудового законодательства. В течение 10 дней проверят 3 тыс. предприятий на правильность оформления трудовых отношений с работником. За нарушение угрожают большими штрафами.

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