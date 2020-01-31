Кому в прошлом году не хватало работы

В прошлом году на одну вакансию в среднем присылали 6-8 резюме. В то же время наибольшая конкуренция пришлась на сферу "Топ-менеджмент". На одно предложение поисковики отсылали 31 резюме. В ноябре и декабре показатель вырос до 44 резюме.

На втором месте - работа в начале карьеры. В среднем 12 резюме на вакансию. Сегодня работодатели преимущественно ищут сотрудников с опытом от 1 до 3 лет. Поэтому поисковикам-новичкам трудоустроиться труднее, пишет hh.ua.

Автор: hh.ua Впервые с 2014-го в пятерку самых конкурентных сфер не вошла "Юриспруденция". На вакансию в среднем поступало 8 резюме.

Работы не хватало в сферах "Домашний персонал" и "Добыча сырья". Конкуренция была высокой - на вакансию поступало по 11 резюме. В перечень лидеров вошла профсфера "Искусство, СМИ" - по 9 отзывов на одно предложение работы.

Впервые с 2014-го в пятерку самых конкурентных сфер не вошла "Юриспруденция". На вакансию в среднем поступало 8 резюме.

Автор: hh.ua Не хватало рабочего персонала.

Меньше всего отзывов поступало на вакансии в сфере "Инсталляция и сервис". Работодатели, которые предлагали работу сервисным инженерам, инсталляторам и наладчиков оборудования получали по 1 резюме на каждую вакансию.

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Не хватало рабочего персонала.

Каждый второй украинец не доволен работой. Больше всего условия труда не устраивают специалистов в сфере сельского хозяйства, производства и охраны. Работой довольны менеджеры, работающие с клиентами, парикмахеры, мастера маникюра, визажисты.