Кому предлагают больше всего работы

 
Ексклюзивы
1/5
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 171
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Просмотров: 1935
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 1737
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 306
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1530
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 8370
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 2907
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 612
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 261
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
2 Просмотров: 1341
Фото
Все фото
9
12
16
5
9
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Видео
Все видео
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 612
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1053
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 405
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1008
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2016
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
Просмотров: 261
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
суббота, 04 сентября 2021 21:10

Кому предлагают больше всего работы

  Комментировать
Кому предлагают больше всего работы
Спрос на услуги сантехников вырос на треть. Фото: pixabay.com

Наиболее активно украинцы летом заказывали услуги сантехников. В общем спрос вырос на треть. Самые популярные задачи - устранение протекания, ремонт крана, установка водонагревателя, смесителя. Средний чек - 695 грн за заказ.

Также востребованы мастера по штукатурным работам. Спрос на них увеличился на 42%, а средний чек на 18% - 6000 грн. Всего на услуги штукатуров этим летом украинцы потратили 24 млн грн. На 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Kabanchik.ua.

Спрос на укладку плитки вырос на 35%. Средний чек остается одним из самых высоких среди специалистов рабочих профессий - 6800 грн за заказ. У электриков этим летом прибавилось работы на 28%. Самые популярные задачи - повесить люстру, заменить проводку, отремонтировать светильник. В среднем один заказ стоит 970 грн - на 18% больше, чем в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трудовые мигранты перевели в Украину рекордные суммы

По-прежнему актуальны специалисты в категории "Домашний мастер". Например, услугу "Муж на час" заказывали на 30% чаще, чем в прошлом году. Средний чек - 460 грн за заказ.

Монтаж кондиционера, подключение стиральной машины или электрической печи поручают специалистам по установке бытовой техники. Спрос на их услуги вырос на 40%, а средний чек на 27% - 2000 грн за один заказ.

Спрос на услуги мастеров по ремонту бытовой техники вырос на 19%, средний чек на 7% - 600 грн за заказ. Чаще всего специалистов нанимали, чтобы отремонтировать бойлеры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины.

В январе-июле средняя зарплата работников в Киеве составляла 19 612 грн в месяц. Это на 45,7% больше, чем в целом в Украине. Средняя в стране - 13 458 грн. Выше средней зарплата в Донецкой области - 14502 грн, а также в Киевской - 13 693 грн, сообщает Госстат. Самые маленькие зарплаты получали в Кировоградской - 10 756 грн и Черновицкой области -10 846 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кому предлагают больше всего работы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

﻿ Папа Римский подал в отставку

Стуса убили карцерними нарами

"Вы нажимаете кнопку - мы делаем все остальное"

Стартовало популярное телешоу

Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией

Самое читаемое
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 11053
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
 Просмотров: 8370
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
 Просмотров: 6966
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
4
 3 Просмотров: 6588
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 5940
Экономика
Польша введет налоговые льготы для зароботчан
Польша введет налоговые льготы для зароботчан Просмотров: 567
Каким будет курс доллара к концу сентября — прогноз
Каким будет курс доллара к концу сентября — прогноз Просмотров: 2565
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
 Просмотров: 612
РФ давит на Украину с экономической стороны - эксперт
РФ давит на Украину с экономической стороны - эксперт
 Просмотров: 459
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
9
 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
10
Арестович предложил переименовать украинский язык
3
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
3
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
2
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Голосов: 26836
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть