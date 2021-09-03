Кому предлагают больше всего работы

Спрос на услуги сантехников вырос на треть. Фото: pixabay.com

Наиболее активно украинцы летом заказывали услуги сантехников. В общем спрос вырос на треть. Самые популярные задачи - устранение протекания, ремонт крана, установка водонагревателя, смесителя. Средний чек - 695 грн за заказ.

Также востребованы мастера по штукатурным работам. Спрос на них увеличился на 42%, а средний чек на 18% - 6000 грн. Всего на услуги штукатуров этим летом украинцы потратили 24 млн грн. На 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Kabanchik.ua.

Спрос на укладку плитки вырос на 35%. Средний чек остается одним из самых высоких среди специалистов рабочих профессий - 6800 грн за заказ. У электриков этим летом прибавилось работы на 28%. Самые популярные задачи - повесить люстру, заменить проводку, отремонтировать светильник. В среднем один заказ стоит 970 грн - на 18% больше, чем в прошлом году.

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По-прежнему актуальны специалисты в категории "Домашний мастер". Например, услугу "Муж на час" заказывали на 30% чаще, чем в прошлом году. Средний чек - 460 грн за заказ.

Монтаж кондиционера, подключение стиральной машины или электрической печи поручают специалистам по установке бытовой техники. Спрос на их услуги вырос на 40%, а средний чек на 27% - 2000 грн за один заказ.

Спрос на услуги мастеров по ремонту бытовой техники вырос на 19%, средний чек на 7% - 600 грн за заказ. Чаще всего специалистов нанимали, чтобы отремонтировать бойлеры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины.

В январе-июле средняя зарплата работников в Киеве составляла 19 612 грн в месяц. Это на 45,7% больше, чем в целом в Украине. Средняя в стране - 13 458 грн. Выше средней зарплата в Донецкой области - 14502 грн, а также в Киевской - 13 693 грн, сообщает Госстат. Самые маленькие зарплаты получали в Кировоградской - 10 756 грн и Черновицкой области -10 846 грн.