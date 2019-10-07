Кому осенью предлагают больше всего работы

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1341
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1485
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4113
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5481
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3573
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1899
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 486
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1512
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 4977
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1098
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6120
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1197
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 198
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
понедельник, 07 октября 2019 21:10

Кому осенью предлагают больше всего работы

  Комментировать

С начала осени активность на рынке труда выросла. Больше всего работы предлагают в сфере продаж, маркетинга и IT.

В третьем квартале количество вакансий выросло на 12% по сравнению со вторым. Больше всего предложений работы прибавилось домашнему персоналу, в сфере медиа, управлении персоналом, пишет hh.ua.

Автор: hh.ua
  Зарплата в вакансиях выросла на 20%.
Зарплата в вакансиях выросла на 20%.

Поисковики преимущественно интересовались работой в начале карьеры, работой в сфере IT и телеком, продаж, административного персонала и маркетинга

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему женщинам платят меньше, чем мужчинам

Зарплата в вакансиях выросла на 20%. Во втором квартале заработную плату предлагали от 10 тыс. грн. В третьем - от 12 тыс. грн.

Средняя зарплата в Украине составила 10 537 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 15 694 грн. Меньше всего платят в Черновицкой области - 8017 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кому осенью предлагают больше всего работы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства

Украинский правозащитник погиб в российской больнице

Украинец разбился во время показательного полета

Даниил Галицкий дважды отказался от короны

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 1 Просмотров: 198072
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 161475
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 59467
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 50099
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36002
Экономика
Появилась петиция с требованием запретить импорт электроэнергии из России
Появилась петиция с требованием запретить импорт электроэнергии из России Просмотров: 198
За обмен валюты придется платить: подробности
За обмен валюты придется платить: подробности 4 Просмотров: 3438
Купить дом в Киеве стало дешевле: цены
Купить дом в Киеве стало дешевле: цены Просмотров: 450
Укрзализныцю обвинили в блокировании Николаевского порта
Укрзализныцю обвинили в блокировании Николаевского порта Просмотров: 198
Мало налогов, но много схем: в Украине "втемную" торгуют землей
Мало налогов, но много схем: в Украине "втемную" торгуют землей Просмотров: 153
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 21991
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua