Кому осенью предлагают больше всего работы

С начала осени активность на рынке труда выросла. Больше всего работы предлагают в сфере продаж, маркетинга и IT.

В третьем квартале количество вакансий выросло на 12% по сравнению со вторым. Больше всего предложений работы прибавилось домашнему персоналу, в сфере медиа, управлении персоналом, пишет hh.ua.

Автор: hh.ua Зарплата в вакансиях выросла на 20%.

Поисковики преимущественно интересовались работой в начале карьеры, работой в сфере IT и телеком, продаж, административного персонала и маркетинга

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Зарплата в вакансиях выросла на 20%. Во втором квартале заработную плату предлагали от 10 тыс. грн. В третьем - от 12 тыс. грн.

Средняя зарплата в Украине составила 10 537 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 15 694 грн. Меньше всего платят в Черновицкой области - 8017 грн.