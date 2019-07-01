Кому и на сколько повысят пенсию с 1 июля

Осовременивание пенсий не дало того эффекта, на который рассчитывало правительство. ФОТО: FACEBOOK

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 июля 2019-го повышен на 67 грн - до 1564 грн.

Это повышение заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год, сообщает РБК-Украина.

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Это первое повышение минимальной пенсии в этом году. С 1 декабря прожиточный минимум вырастет еще на 74 грн - до 1638 грн.

Во время заседания правительства окончательно закрепили механизм повышения пенсий тем людям, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты.